ترحيب أوروبي بتبني الصحة العالمية  لمشروع قراره بشأن كورونا

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بتبني الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية مشروع القرار المقدم من دول ومؤسسات الاتحاد حول مواجهة "كوفيد 19" بعد توافق المشاركين خلال اجتماع افتراضي في جنيف.

وأصدر كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل والمفوضة المكلفة بشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس بيان مشترك يبرز هذا الموقف.

وأوضح البيان أن التوافق الذي تم من 159 دولة على مشروع القرار الأوروبي أكبر دليل على أهمية التعاون من أي وقت مضى للتصدي لوباء كورونا.

وأشاد المسؤولان بدور منظمة الصحة العالمية في التعامل والاستجابة للوباء.

وأكد المسؤولان الأوربيان على الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا لافتين النظر بأن الاتحاد الأوروبي تمكن من جمع مليار يورو من مختلف الأطراف الدولية من أجل البحث عن علاجات ولقاحات للوباء

وأشار بوريل وكيرياكيدس إلى أهمية العمل عندما يـأتي الوقت المناسب على اجراء تحقيق مستقل لمعرفة منشأ الوباء وكيفية انتشاره.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة حشد الجهود لمحاربة الفيروس، منوهاً أن التعاون يعتبر أفضل سبيل للقضاء على وباء كوفيد وباقي الأوبئة.