أول دولة عربية تحدد ضوابط صلاة عيد الفطر مع احتياطات كورونا

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، تعميما بشأن ضوابط صلاة عيد الفطر ووزعته على جميع المديريات.

وقالت الوزارة إن صلاة العيد التي ستقام في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ستكون بعدة ضوابط كالتالي:

1- الاقتصار على 20 من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني.

2- عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق.

3- الاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية، منعا لأي تجمع خارج المسجد.

4- ارتداء جميع المصلين كمامة.

5- ضرورة مراعاة ألا تكون المسافة بين المصلين أقل من متر ونصف متر بمسجد السيدة نفيسة.

وبالنسبة لتكبيرات العيد بباقي المساجد، أوضح المنشور أنه "يجرى السماح بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا في أثناء إذاعة تكبيرات العيد".

كما أكدت الوزراة على عدد من الأمور ومنها:

1- عدم جواز الصلاة خلف المذياع والتلفاز.

2- جواز صلاة العيد في المنزل منفردا أو الرجل مع أهل بيته، دون تجمع لسكان العقار.

3- صلاة العيد ركعتان كأي صلاة أخرى.