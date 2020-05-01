أول تصريح لزعيم الانتقالي عيدروس الزبيدي فور وصوله الأراضي السعودية بعد استدعائه من قبل ولي العهد

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أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، أن رئيسه عيدروس الزبيدي قد وصل في زيارة رسمية إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضاف المجلس أن هذه الدعوة لزيارة المملكة تأتي "في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية".
وفور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، صرح عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بأنه يثمن الدعوة التي تلقاها من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأفاد بأن الدعوة "تأكيد على متانة العلاقة الأخوية التي تربط الشعب الجنوبي وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية".
وجدد عيدروس الالتزام بالشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، لمواجهة المشاريع التخريبية التي تستهدف الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أنه يحدوهم الأمل في أن تتمخض عن هذه الزيارة نتائج مرجوة خاصة ما يتعلق بمعالجة الملف الإنساني والسياسي.