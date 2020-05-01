أول رد من ضاحي خلفان بعد خسارة الأمارات مكاسبها العسكرية في ليبيا

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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طالب ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - المنتمين للإخوان بعدم الفرحة بعد تراجع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال "خلفان" في تغريدات عبر تويتر: وجود قاعدة تركية في ليبيا يشكل خطرا بالغ التأثير على كافة دول المغرب العربي.

وأضاف: الغريب ان الاخونجية فرحتهم كبيرة بإنسحاب الجيش الليبي من الوطية وهي لن تكون الا فخا لهم آجلا ام عاجلا.

وأضاف: عندما يترك الجيش مقرا ما دون أن تأسر جندي من قواته تكون قد احتليت مكانا مهجورا