أول رد من ضاحي خلفان بعد خسارة الأمارات مكاسبها العسكرية في ليبيا

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طالب ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - المنتمين للإخوان بعدم الفرحة بعد تراجع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال "خلفان" في تغريدات عبر تويتر: وجود قاعدة تركية في ليبيا يشكل خطرا بالغ التأثير على كافة دول المغرب العربي.
وأضاف: الغريب ان الاخونجية فرحتهم كبيرة بإنسحاب الجيش الليبي من الوطية وهي لن تكون الا فخا لهم آجلا ام عاجلا.
وأضاف: عندما يترك الجيش مقرا ما دون أن تأسر جندي من قواته تكون قد احتليت مكانا مهجورا