روسيا باعــت الأسد في سوق النـخاسين .. لهذا السبب

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اكد الكاتب التركي “صلاح الدين تشاغر غيل”, أن القيـادة الروسية لم يعد بإمكانها الوثوق بقـدرتها على تحصيل مئات المليارات من الدولارات, التي كانت تخطط للحـصول عليها
عندما قررت الدخول في الحـرب السورية, إلى جانب الأسد في العام 2015 ,الذي كان قاب قوسين أو أدنى من السقــوط .
وتحدث الكاتب في مقال نشرته صحيفة “ستار” التركية عن إمكانية أن تكون روســيا, قد باعت إيران, وبشــار الأسد في سوق النخاسة الدولية.
كما تطرق الكاتب في مقاله, إلى ما تنشــره وسائل الإعلام في روسيا, عن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مشيراً إلى أن الصــحف الروسية وصل بها الأمر لحد القول: بأن “الأسد لم يعد يطــاق”
ورأى الكاتب أن ما يحصل على الساحة السورية، خاصة الإشارات التي بدأت تعــطيها موسكو, حول إمكانية التـخلي عن الأسد في سوريا، ما هي إلا مؤشرات قـ.ـوية, تدل على قرب انتــهاء دور بشار الأسد, خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف كذلك الأمر بالنسبة لإيران, التي باتت بعيدة كل البعد عن المراحل المزدهرة, عند بداية تدخلها في سوريا،
موضحاً أن كل شي في الوقت الراهن قد اختلف، وأن روسيا الآن تنظر إلى التواجد الإيراني في سوريا على أنه عـبء كبير عليها التــخلص منه، وذلك من أجل الحصول امتيــازات كبيرة في مرحلة ما بعد الأسد.