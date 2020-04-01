الإمارات ترد على الحكومة اليمنية وتتحدث عن تقصير سياسي وعسكري

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رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تصريحات وزير الخارجية اليمني، التي اتهم فيها الإمارات بزعزعة الأمن ودعمها فصائل مسلحة، منها المجلس الانتقالي في عدن.
وقال قرقاش في تغريدة على في "تويتر": "مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني، معالي الأخ محمد الحضرمي، تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا، تقديرا وإحتراما للتضحيات المشتركة".
وفي حوار مع قناة "بي بي سي": قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن الحكومة لن تعمل على تشكيل عاصمة ثالثة للشرعية، مؤكدا أن "الحكومة لم تعط الإمارات شيكا مفتوحا لتعمل ما تريد".
وقال الحضرمي إن ما حدث في أغسطس الماضي (سيطرة المجلس الانتقالي على عدن) أثبت أن "الأهداف التي جاء من أجلها التحالف اهتزت بعد أن هاجمت الإمارات الجيش اليمني، واتفاق الرياض جاء لطي هذه الصفحة".