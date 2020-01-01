الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازتي عيد الفطر وعيد الوحدة

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 106

اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إجازتي اليوم الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية 22 مايو، وعيد الفطر المبارك للعام 1441هــ، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

وقال الوزراة في بيان لها "ان اجازتي العيد الوطني 22 مايو وعيد الفطر المبارك ،ستبداء يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم(2)لسنة 2000م بشأن الاجازات والعطل الرسمية ،ونظراً لانهما يتداخلان مع الاجازة الاسبوعية التي يعوض عنها، فان الدوام الرسمي يبداء يوم الاحد 31 مايو 2020م".

وعبرت الوزارة -طبقا لوكالة سبأ-عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهاتين المناسبتين.