أخطر ماقاله علماء السنة عن فتنة هاني بن بريك قبل أكثر من 5 سنوات «وثيقة»

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تاريخ 3 صفر من العام الهجري 1436، اصدر علماء السنة في اليمن بيانا ، حذروا فيه من فتنة المدعو هاني بن بريك.

ودعا البيان الممهور بتوقيع سبعة من مشائخ علماء السنة بالابتعاد عن بن بريك وهجره وترك محاضراته ومجالسه.

وقال البيان (حصل مأرب برس على صورة قديمة منه) : «وفي ايامنا هذه ظهر شخص يقال له هاني بن بريك يدعو الى الفتن والى تفرقة اهل السنة ، فننصح بالابتعاد عنه».

كما نصح البيان وقتها من تأثر بهاني بن بريك وبطريقته بالابتعاد عنه، فانه يقود من معه الى الهاوية.

والمدعو هاني بريك هو قيادي سلفي سابق ادعى التدين والانتساب لاهل السنة ، قبل ان ينخرط مؤخرا في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي واصبح اداءة بيد الامارات ،جنوب اليمن.

وقبل يومين اثار بن بريك الجدل بفتوى اصدرها تبيح سفك دماء من يعارضهم وتجيز لمليشياتهم الافطار في رمضان.