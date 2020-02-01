الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازتي عيد الفطر وعيد الوحدة أخطر ماقاله علماء السنة عن فتنة هاني بن بريك قبل أكثر من 5 سنوات «وثيقة» تحذير جديد من السلطات الأمنية السعودية لكل مواطني المملكة وساكنيها بفيروس كورونا ..وفاة قيادي مؤتمري بارز ورجل أعمال معروف حزب الاصلاح ينعي أحد أبرز قياداته ويعتبر رحيله خسارة جسيمة عاجل: اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة في 3 محافظات يمنية نظارة صنعها طفل يمني نازح تصل قيمتها الى 2,5 مليون والقصة بدأت من هنا .. شاهد شاهد: جانب من معارك شرق صنعاء وقائد عسكري يعلن عن انتصارات وتقدمات كبيرة الحكومة اليمنية تعلن فقدان الاتصال بسفينة «المنار» وتطلب مساعدة قوات دولية السعودية والإمارات تدعوان لتحري هلال العيد الجمعة
في تاريخ 3 صفر من العام الهجري 1436، اصدر علماء السنة في اليمن بيانا ، حذروا فيه من فتنة المدعو هاني بن بريك.
ودعا البيان الممهور بتوقيع سبعة من مشائخ علماء السنة بالابتعاد عن بن بريك وهجره وترك محاضراته ومجالسه.
وقال البيان (حصل مأرب برس على صورة قديمة منه) : «وفي ايامنا هذه ظهر شخص يقال له هاني بن بريك يدعو الى الفتن والى تفرقة اهل السنة ، فننصح بالابتعاد عنه».
كما نصح البيان وقتها من تأثر بهاني بن بريك وبطريقته بالابتعاد عنه، فانه يقود من معه الى الهاوية.
والمدعو هاني بريك هو قيادي سلفي سابق ادعى التدين والانتساب لاهل السنة ، قبل ان ينخرط مؤخرا في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي واصبح اداءة بيد الامارات ،جنوب اليمن.
وقبل يومين اثار بن بريك الجدل بفتوى اصدرها تبيح سفك دماء من يعارضهم وتجيز لمليشياتهم الافطار في رمضان.