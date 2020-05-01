بفيروس كورونا ..وفاة قيادي مؤتمري بارز ورجل أعمال معروف

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توفي رجال اعمال يمني معروف وبرلماني سابق ، في العاصمة صنعاء ، وسط تضارب الانباء عن اسباب وفاته.
وتوفي رجل الاعمال محمد يحيى ابوالرجال في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بعد اصابته بفيروس كورونا وسط تكتم شديد.
وفيما قال الحوثيون ان ابو الرجال توفي اثر مرض عضال ، قالت مصادر مطلعة لـ«مأرب برس» ان ابو الرجال اصيب باعراض مشابهه لاعراض كورونا قبل نحو اسبوع ولم ينقل الى اي مستششفى، بل كان يتردد عليه الاطباء الى منزله ،بصنعاء ،حتى مات.
واشارت المصادر الى اصابة احد افراد اسرته بنفس الاعراض الذي توفي بسببها رجل الاعمال ابو الرجال.
ومحمد يحيى ابو الرجال هو عضو مجلس النواب سابق عن حزب المؤتمر، ورجل اعمال معروف يملك شركات «ابوالرجال التجارية».
وابوالرجال ،قيادي مؤتمري بارز وعضو اللجنة الدائمة في الحزب، وينحدر من مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وعزى رئيس حزب المؤتمر (جناح صنعاء) صادق امين ابو راس، في وفاة ابو الرجال وقال: كان يعتبر من الشخصيات التنظيمية والاجتماعية الكبيرة بمحافظة البيضاء.