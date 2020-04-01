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عاجل: اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة في 3 محافظات يمنية

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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اعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ في اليمن مساء الاربعاء تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.

ونشرت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر، مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وتوزعت الـ (13) حالة الجديدة كما يلي:

(3) حضرموت بينها حالة وفاة.

(2) لحج.

(8) تعز.

بهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (180) حالة بينها (29) وفاة و(5) حالات تعافي.

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