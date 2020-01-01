شاهد: جانب من معارك شرق صنعاء وقائد عسكري يعلن عن انتصارات وتقدمات كبيرة

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أعلن الجيش اليمني، ليل الثلاثاء -الأربعاء، تحرير مواقع عسكرية جديدة من قبضة الحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، العميد محمد مشلي، قوله إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة واصلت تقدمها الميداني وتمكنت من تحرير 6 مواقع ومرتفعات جبلية جديدة بمديرية نهم.
وأكد أن المواقع التي تم تحريرها هي الدخيل والعلق والرماة والأغر وصفراء شنان والدشوش.
وتابع:" هذه المواقع كانت تتمركز فيها المليشيات ومن خلالها تستهدف منازل المواطنين ومصالحهم في المناطق المحيطة".
ولفت إلى أن:" المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش والمقاومة باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي في المديرية".
وذكر أنه قواته تقدمت نحو 11 كيلو مترا وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.
وكانت القوات ذاتها قد أعلنت الإثنين، سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية بعد معارك أسفرت عن مقتل 20 حوثيا في المديرية.