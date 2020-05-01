الحكومة اليمنية تعلن فقدان الاتصال بسفينة «المنار» وتطلب مساعدة قوات دولية

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان سفينة تحمل ركابا بين محافظتي حضرموت وارخبيل سقطرى فقد الاتصال بها اثناء توجهها الى الارخبيل”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الوزير كفاين “إن السفينة (المنار) ابحرت من ساحل حضرموت قبل يومين وعلى متنها ركابا من أهالي الارخبيل قبل ان تعلن السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان الاتصال بالسفينة.

وأشار إلى أن القوات البحرية تقوم بعمليات البحث وانه تم طلب المساعدة أيضا من القوات الدولية المتواجدة في المنطقة.

وامس الثلاثاء مسؤول حكومي، إنه تم فقد الاتصال بسفينة صغيرة على متنها 20 شخصا قبالة سواحل جزيرة سقطرى بالمحيط الهندي.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن سفينة صغيرة تنقل بضائع تجارية أبحرت السبت، من لسان بحري في محافظة حضرموت (شرق) متجه إلى محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، لا تزال مفقودة.

وأشار إلى أن السفينة كانت متوقع وصولها خلال يومين، غير أنه طاقم السفينة اتصل بالسلطات المحلية في سقطرى صباح الإثنين، وطلب النجدة إثر تسرب مياه وحدد الإحداثيات على بعد 47 ميل من سواحل مديرية قلنسية بسقطرى، بالتزامن مع رياح شديدة وأمواج.

ولفت إلى أن محافظ سقطرى، رمزي محروس، وجه فورا بتحريك طرادات تابعة لقوات البحرية وثلاثة سفن للبحث عن السفينة، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر أن عمليات البحث المستمرة لم تتوصل حتى اللحظة إلى معرفة مصير السفينة ومن على متنها الذين يبلغ 20 شخصا بينهم ستة من طاقم السفينة.