والسعودية والإمارات تدعوان لتحري هلال العيد الجمعة

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-العربية

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دعت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ،مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

إلى ذلك أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، والإمارات أيضا في السياق، أصدر وزير العدل في الإمارات، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجري الموافق 2020 ميلادي.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" متابعة مهمتها الشهرية عن بعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

كما حدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 29 رمضان 1441هجرية، الموافق 22 مايو 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.