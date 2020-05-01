مسؤو يمني كبي يتهم الإمارات برصظ أموال جديدة لإسقاط محافظة سقطرى تجدد أعمال شغب في باريس بسبب كورونا والشرطة الفرنسية تتدخل الجيش الوطني يفشل هجوم حوثياً وطيران التحالف يدخل خط المواجهة اليوم بالبيضاء قرارات سعودية عليا بإلغاء واحدة من أشهر العقوبات التي كانت تطبق في المملكة تفاصيل تاسع أيام المعارك بأبين.. توجيهات عاجلة لقوات ”الشرعية“ بعد تمكنها من فتح طريق ”زنجبار ـ شقرة“ «هادي» يجري تحركات دولية بتنسيق سعودي والحكومة تعقد اجتماعا هاما.. رسائل حاسمة لـ«الانتقالي الجنوبي» السعودية.. جريمة قتل بفندق في مكة المكرمة السعودية تصفع ”هاني بن بريك“ وتمنعه من دخول أراضيها مستجدات وتفاصيل وضع فيروس كورونا في محافظة مأرب ”تحالف“ السعودية يهاجم ”انتقالي“ الإمارات.. تحول مفاجئ في موقف ”الرياض“ يُغضب ”أبو ظبي“.. هل طفح الكيل؟
تمكنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الأربعاء من افشال عملية تسلل حوثية باتجاه مواقع للجيش الوطني في جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت عملية هجومية معاكسة على المليشيات بجبهة قانية الوهبية فجر اليوم بعد محاولة تسلل للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً باتجاه مواقع للحيش وألحقت بها خسائر بشرية ومادية في صفوفها.
وقالت المصادر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بخمس غارات اليات وتجمعات للميليشيات أدت إلى إحراق وتدمير أليات للعدو الحوثي بينها عربة BMP وأطقم وتصاعدت النيران من الأماكن المستهدفة وأدى ذلك إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات .
وبحسب المصادر فقد تمكن أبطال الجيش من أسر أحد عناصر الميلشيات الحوثية وانه يتم الآن معاملته المعاملة الكريمة الخاصة بالأسرى