الجيش الوطني يفشل هجوم حوثياً وطيران التحالف يدخل خط المواجهة اليوم بالبيضاء

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 313

تمكنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الأربعاء من افشال عملية تسلل حوثية باتجاه مواقع للجيش الوطني في جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت عملية هجومية معاكسة على المليشيات بجبهة قانية الوهبية فجر اليوم بعد محاولة تسلل للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً باتجاه مواقع للحيش وألحقت بها خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وقالت المصادر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بخمس غارات اليات وتجمعات للميليشيات أدت إلى إحراق وتدمير أليات للعدو الحوثي بينها عربة BMP وأطقم وتصاعدت النيران من الأماكن المستهدفة وأدى ذلك إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات .

وبحسب المصادر فقد تمكن أبطال الجيش من أسر أحد عناصر الميلشيات الحوثية وانه يتم الآن معاملته المعاملة الكريمة الخاصة بالأسرى