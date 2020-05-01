لماذا غابت الفنانة صفاء أبو السعود عن جنازة زوجها الراحل الشيخ صالح كامل

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اضطرت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، للغياب عن حضور جنازة زوجها الراحل رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل.

وتوجد أبو السعود حاليا في العاصمة المصرية القاهرة برفقة بناتها، حيث تمنعها أزمة فيروس ”كورونا“ من العودة إلى السعودية لحضور تشييع جثمان الشيخ صالح كامل.

ووفقا لمواقع محلية فقد أكد مقربون من الفنانة المصرية أنها تعيش حالة حزن كبيرة عقب صدمتها بخبر وفاة الشيخ صالح كامل، بسبب تعليق الطيران في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى أن بناتها الثلاثة ”هديل وأصيل ونضير“ معها في مصر.

وأوضح المقربون من أسرة الإعلامية صفاء أبو السعود، أنها دخلت في حالة انهيار شديد عقب الوفاة، التي جاءت نتيجة تعرض الشيخ صالح كامل لأزمة قلبية مفاجئة.

وتوفي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مساء الاثنين في مدينة جدة السعودية عن عمر ناهز الـ 79عاما، بعدما تعرض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس بجدة حيث توفي هناك.

وستقام صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل بعد ظهر اليوم الثلاثاء في الحرم المكي، بحسب وسائل إعلام سعودية.