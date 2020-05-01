السعودية.. جريمة قتل بفندق في مكة المكرمة

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 161

فتحت النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تحقيقا بعد مقتل مواطن بالعقد الثالث من عمره، على يد مواطن آخر، طعنا بالسكين، بسبب ”تحرش لفظي“.

وأفاد الأمن السعودي بأن الجهات المسؤولة تقلت، اليوم الثلاثاء، بلاغا من موظف استقبال في أحد الفنادق بحي العزيزية، قال فيه إنه وجد شخصا متوفى داخل غرفته بالفندق.

وإثر البلاغ، عثر رجال الأمن على جثة النزيل داخل غرفته، وبها عدة طعنات متفرقة في جسده، كما عثروا على السكين داخل صندوق النفايات خارج غرفته.

وأظهرت كاميرات الفندق الجاني وهو يخرج من المصعد وقد حمل بيده كيسا بداخله أداة الجريمة، وطرق باب غرفة المجني عليه، وحين فتح المجني عليه باب الغرفة حدث بينهما عراك وتشابك بالأيدي، تطور بدخول الجاني للغرفة وإغلاقها.

وبعد وقت قصير، أظهرت الكاميرات خروج الجاني وثوبه ملطخ بالدماء، ورمى السكين بحاوية النفايات، ودخل غرفة جانبية وأغلق الباب عليه.

وتمكن رجال الأمن من اقتحام غرفة الجاني والقبض عليه، حيث كان في حالة هلع وهيجان، وبمواجهته أقر واعترف بجريمته، مبررا أنه تعرض لمضايقة وتحرش لفظي من المجني عليه، ما دفعه لقتله.

وقالت الجهات الأمنية: إنها أنهت الإجراءات اللازمة بعد الجريمة، وفتحت ملف التحقيق تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.