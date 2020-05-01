السعودية تصفع ”هاني بن بريك“ وتمنعه من دخول أراضيها

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كشفت مصادر يمنية مطلعة، مساء الثلاثاء 19 مايو/أيار، عن وصول وفد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، إلى السعودية، وسط رفض الأخيرة استقبال القيادي في الانتقالي هاني بن بريك.
ونقلت صحيفة "القدس العربي"، الصادرة من لندن، عن المصادر تأكيدها، "إن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي” الجنوبي وصل الثلاثاء الى السعودية للقاء مسؤولين سعوديين".
وبحسب الصحيقة، فأنه "كان من المفترض أن يكون هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي من ضمن الوفد، إلا ان الرياض رفضت استقباله بسبب انتقاداته السابقة التي كان قد وجهها الى السعودية". حيث هاجم بن بريك السعودية أكثر من مرة.
وتأتي زيارة وفد الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عقب بيان أصدره “التحالف العربي” الأحد الماضي ينتقد فيه “المجلس الانتقالي” الذي “لم يتجاوب بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية”.
وأضاف أن “المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها العملياتية، ما يجعل التهديدات البحرية بخليج عدن قائمة”.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية تابعة لبلادها لهجوم من قبل “قراصنة” قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.
ورد الانتقال الجنوبي على اتهامات التحالف العربي بالقول “لن نسلم سواحلنا لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة”.
ويقول خبراء، إن هذا الاتهام من قبل “التحالف العربي” هو الأول من نوعه ضد الانتقالي الجنوبي الذي درج على وصف نفسه بالشريك الاستراتيجي للتحالف العربي في اليمن. وفقا لـ"القدس العربي".