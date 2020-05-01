مستجدات وتفاصيل وضع فيروس كورونا في محافظة مأرب

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أعلن رئيس اللجنة الفنية مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مارب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، أعلنت هذه الحالة ضمن تحديثها لحالات اليوم الثلاثاء.

وأكد أن الحالتين مستقرة صحياً وتتلقى العناية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن فرق الاستجابة قامت بحصر المخالطين للمصابين واخضاعهم للحجر المنزلي وتشخيص حالتهم ومتابعتها أول بأول، منذ الاشتباه الأولي بإصابة الحالتين بالفيروس.

واشار إلى أنه تم تسجيل عدد 8 حالات اشتباه منها حالتين كانتا مخالطة لحالة مؤكدة وست حالات مشتبهه منها حالتين حالتهم مستقرة وتم اخضاعهم للحجر المنزلي فيما أربع حالات لازالت تتلقى الرعاية الصحية بمركز العزل بالمحافظة وجميع الحالات المشتبهه تم اخذ لهم عينات للعمل على فحفصها.

وشدد على المواطنين أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.