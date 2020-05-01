شاب يعود إلى أسرته بعد مرور 32 عاما على اختطافه

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تمكن والدان صينيان يدعيان ماو جينجينغ ولي جينغجي من استعادة ابنهما، بعد أن اختطف قبل 32 عاما من أمام أحد الفنادق.

وكان ابنهما ويدعى "ماو" اختفى، حين كان والده يحضر له بعض الماء ليشرب، عند مدخل فندق، في مدينة شيان في إقليم شنشي، حيث جرى اختطافه من قبل مجهول.

وبحث الوالدان في أنحاء البلاد عن ابنهم دون جدوى، ووزعت أمه أكثر من 100 ألف منشور في عملية البحث.

ولكن في نيسان/ أبريل الماضي تلقت الشرطة، بلاغا عن رجل من إقليم سيتشوان في جنوب غربي الصين، على بعد 1000 كم من شيان، كان قد تبنى طفلا قبل عدة سنوات. بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

ووجدت الشرطة الطفل المتبنى، الذي يبلغ الآن 34 عاما، وأجرت فحصا لحمضه النووي لتعرف إن كان ذا صلة بماو جينجينغ ولي جينغجي، وكانت نتيجة الفحص إيجابية.

وقالت الشرطة إنه بيع وهو طفل إلى زوجين بلا أطفال مقابل 6000 يوان (أي 840 دولارا)، بحسب أسعار اليوم.

ويدير ماو، الذي تغير اسمه إلى غو نينغنينغ، شركة للديكورات المنزلية، وقال إنه "غير متأكد" من المستقبل، لكنه قد يقضي وقتا مع والديه.