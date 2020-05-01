لأول مرة.. لحظة هبوط طائرة إماراتية في إسرائيل.. فيديو

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد أيام على إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى النكبة الـ 72، وفي أول رحلة طيران علنية، هبطت طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع الثلاثاء، عن “هبوط طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية لأول مرة في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، وذلك في رحلة مباشرة من أبو ظبي”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

ونوه الموقع، أن الطائرة الإماراتية هبطت، رغم أنه “لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، ولا علاقات طيران مباشرة بين الجانبين”، لافتا أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية نسقت عملية هبوط الطائرة في إسرائيل”.

وأوضح أنه “على متن الطائرة الإماراتية، مساعدات إنسانية للتعامل مع وباء كورونا التي بعثت بها الإمارات للسلطة الفلسطينية، من خلال منظمة الأمم المتحدة (world food program) بالتنسيق مع إسرائيل”.

كما أكدت الناطقة بلسان شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أن “الشركة أدارت رحلة شحن تنقل إمدادات إنسانية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل”، نافية وجود أي ركاب على متن الرحلة.

ولفت موقع “i24” الإسرائيلي أن “هذه أول رحلة جوية معلومة لشركة مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل”.