ملتقى بعدان والشعر ينفذ أولى مشاريعه الإنسانية في الجوف ومأرب

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-خاص

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نفذ ملتقى بعدان والشعر التنموي وبرعاية من مؤسسة وهج الجمهورية أولى المشاريع الرمضانية اليوم بمحافظتي مارب والجوف.

وقال الملتقى أن المشروع يهدف إلى تجسيد قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

و تحتوي السلة على عدة أصناف من المواد الغذائية الرئيسية، تم إضافة الحليب المجفف ومواد التطهير والتعقيم إليها من أجل المساهمة في توفير سُبل الوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا

. وإستفاذ من المشروع أكثر من (50) أسرة من نازحي الجوف والمتضررين من كوارث السيول في مدينة مأرب ، كما تم توزيع مساعدات نقدية لعدد من الأُسر المتضررة جداً إسهاماً في التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل تلك الأُسر جراء الأحداث الصعبة التي تمر بها اليمن .

وأكد رئيس الملتقى الشيخ فواز الجماعي في تصريح له بأن توزيع هذه السلة الغذائية ليس أول ولا أخر مشروع إنساني يقوم به الملتقى ، لافتاً أن هناك المزيد من البرامج والأعمال التي سينفذها الملتقى مستقبلاً