السعودية تودع ملياردير شهير وأحد أهم أعمدتها الاقتصادية.. مالا تعرفة عن الراحل صالح كامل

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-BBC

عدد القراءات 256

توفي امس في احد مستشفيات مدينة جدة السعودية رجل الأعمال السعودي الشهير الشيخ صالح كامل عن 79 عاماً حسب ما نقلت وسائل الاعلام السعودية.

وذكرت أن صالح كامل تعرض لنوبة قلبية، نُقل على إثرها إلى مستشفى سمير عباس بجدة، وما لبث أن فارق الحياة هناك.

وقد نقلت معظم وسائل الاعلام السعودية خبر الوفاة واشادت به دون أن تشير إلى أنه كان من بين المعتقلين في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017 وبقي رهن الاعتقال لأشهر عدة ولم يطلق سراحه إلاأواخر 2018 بعد التوصل الى تسوية مالية دفع بموجبها مبلغاً لم يتم الكشف عنه.

فقد كتبت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في عددها اليوم: "انتقل إلى رحمة الله ليلة فجر اليوم (الثلاثاء) رجل الأعمال السعودي المعروف صالح بن عبد الله كامل، إذ ضجت وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بنبأ وفاته والدعاء له. ومعروف أن صالح عبد الله كامل هو رجل أعمال ومستثمر سعودي بارز، يعد من أوائل رجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا في عدد من القطاعات كان أبرزها القطاع الاستثماري، حيث تعرف الدول العربية مجموعة «دلة البركة» بانتشار أعمالها والتي تنضوي تحتها مؤسسات وشركات معنية بالاستثمارات التنموية كان من أبرزها نشاطه في المصرفية الإسلامية".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صالح كامل كان من بين تم اطلاق سراحهم اواخر عام 2018.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن المدون السعودي الشهير "العهد الجديد" أن صالح كامل دفع أربعة مليارات دون أن يوضح ما اذا كان المبلغ بالدولار ام بالريال السعودي. ويرجح أن يكون بالريال السعودي اذا قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروته بأقل من مليارين ونصف المليار دولار عام 2017.

لكن وكالة بلومبيرغ الامريكية قالت في فبراير/ شباط 2019 إن ثروة كامل التي قدرتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار انخفضت بمقدار 700 مليون دولار وتراجعت الى 3 مليارات دولار وانه تنازل عن 60 في المئة من أسهم مؤسسة أم بي سي الاعلامية.

رائد البث التلفزيوني الفضائي

والراحل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وكان أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

عمل موظفا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم تولى منصب مستشار في وزارة المالية لمدة 10 سنوات.

ترك العمل في الدولة وأسس شركته الكبرى "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر.

كما تشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

ففي مجال الخدمات المالية تمتلك المجموعة، "مجموعة التوفيق" المالية العاملة بمجال أسواق المال وصناديق الاستثمار، وفي مجال النقل والمواصلات ثلاث شركات هي الجزيرة للنقليات، ودلة للنقليات، ودلة لنقل الحجاج.

وللمجموعة استثمارات في القطاع الغذائي، مثل شركات الربيع للألبان والعصائر، ومؤسسة جوديفا في بلجيكا التي تستحوذ المجموعة على 12 في المئة من أسهمها.

نبذة عن الثري السعودي صالح كامل

أما في مجال العقارات، فتمتلك مجموعة شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية 11 شركة تابعة لها، منها شركة شريك للتسويق، ودلة للمباني، والسعودية للمدن السياحية، والبحار للاستثمار العقاري، ودرة العروس للتطوير العقاري والسياحي، ودرة الرياض والسعودية للصيانة العقارية.

استثمارات حول العالم

وفي مجال التشغيل والخدمات، تشمل الشركة مجموعة دلة لتنمية المهارات البشرية، ودلة للصيانة والمقاولات، وشركة تدوير، مدارس تعليم القيادة، دلة للاتصالات، شركة أولكر، وشركة مصر الإسماعيلية للدواجن صاحبة العلامة التجارية "كيو".

جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي. كما أن له استثمارات في 40 دولة حول العالم.

وكان يملك قناة (Art sport) الرياضية التي باعها لاحقاً لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير".

ورأس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضوية الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.