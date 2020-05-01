شاب يعود إلى أسرته بعد مرور 32 عاما على اختطافه لأول مرة.. لحظة هبوط طائرة إماراتية في إسرائيل.. فيديو ملتقى بعدان والشعر ينفذ أولى مشاريعه الإنسانية في الجوف ومأرب السعودية تودع ملياردير شهير وأحد أهم أعمدتها الاقتصادية.. مالا تعرفة عن الراحل صالح كامل عاصمة دولة إسلامية نصف سكانها لا يصومون رمضان احتجاجات غاضبة بأبو ظبي واعتقال العشرات (فيديو) ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. مقتل ”شائع“ بمعارك في أبين والمجلس يصدر بيان الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا كورونا يهاجم أضخم مخيم لاجئين في العالم بلا رحمة فقدان سفينة على متنها 20 شخصا كانت متجهة من حضرموت الى سقطرى
اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في المنطقة الصناعية بأبوظبي، اعتقل على إثرها عشرات الأشخاص.
وتداول نشطاء مقاطع مصورة لاحتجاجات نفذها عمال شركة سواعد القابضة، في منطقة مصفح، داخل المنطقة الصناعية بأبوظبي؛ احتجاجا على عدم تسليمهم رواتبهم لثلاثة أشهر.
وتظهر المقاطع تحطيم ممتلكات الشركة، وسيارات محطمة ومقلوبة بداخلها، ما يدل على حجم الاحتجاجات.
وأفاد نشطاء بأن الأمن الإماراتي داهم المنطقة، واعتقل عشرات العمال المطالبين برواتبهم.