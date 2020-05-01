احتجاجات غاضبة بأبو ظبي واعتقال العشرات (فيديو)

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 423

اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في المنطقة الصناعية بأبوظبي، اعتقل على إثرها عشرات الأشخاص.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة لاحتجاجات نفذها عمال شركة سواعد القابضة، في منطقة مصفح، داخل المنطقة الصناعية بأبوظبي؛ احتجاجا على عدم تسليمهم رواتبهم لثلاثة أشهر.

وتظهر المقاطع تحطيم ممتلكات الشركة، وسيارات محطمة ومقلوبة بداخلها، ما يدل على حجم الاحتجاجات.

وأفاد نشطاء بأن الأمن الإماراتي داهم المنطقة، واعتقل عشرات العمال المطالبين برواتبهم.