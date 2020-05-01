ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. مقتل ”شائع“ بمعارك في أبين والمجلس يصدر بيان

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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قُتل، الاثنين 18 مايو/أيار، قائد اللواء الثاني عشر صاعقة التابع لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، علي عبدالله شايع، في معارك أبين التي تدور لليوم التاسع على التوالي.

وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان القائد العسكري علي شائع، قتل في معارك بين مليشياته وقوات الجيش الوطني على مشارف زنجبار.

وأصدر المجلس الانتقالي بيان نعي اعلن فيه وفاة "شايع"، دون تقديم أي تفاصيل حول ملابسات الوفاة.

وأضاف: "نعبر عن الحزن العميق بهذا المصاب الفادح الذي خسر فيه الوطن واحدا من خيرة رجاله وقادته ومناضليه الأفذاذ الذين أفنوا جلّ أعمارهم في خدمته والذود عن أمنه وسلامته".

ولليوم التاسع على التوالي، تشهد محافظة أبين الجنوبية، مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في أول مواجهات كبرى بين الطرفين، منذ إعلان الانتقالي "إدارة ذاتية" لمناطق الجنوب.

وتصاعد الخلاف بين الانتقالي والحكومة اليمنية، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أعلن الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا جديدا" و"خرقا" لاتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه بين الطرفين بإشراف السعودية، ولم ينفذ حتى اللحظة.