الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريمًا، بترقية وتعيين 30 قاضياً في ديوان المظالم.
وتضمن الأمر الملكي الكريم ترقية 11 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).
كما تضمن الأمر الملكي – حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"-تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).