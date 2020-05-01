الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريمًا، بترقية وتعيين 30 قاضياً في ديوان المظالم.

وتضمن الأمر الملكي الكريم ترقية 11 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).

كما تضمن الأمر الملكي – حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"-تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).