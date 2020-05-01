فقدان سفينة على متنها 20 شخصا كانت متجهة من حضرموت الى سقطرى

الأربعاء 20 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ الأناضول

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قال مسؤول حكومي، الثلاثاء 19 مايو/أيار، إنه تم فقد الاتصال بسفينة صغيرة على متنها 20 شخصا قبالة سواحل جزيرة سقطرى بالمحيط الهندي.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن سفينة صغيرة تنقل بضائع تجارية أبحرت السبت، من لسان بحري في محافظة حضرموت (شرق) متجه إلى محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، لا تزال مفقودة.

وأشار إلى أن السفينة كانت متوقع وصولها خلال يومين، غير أنه طاقم السفينة اتصل بالسلطات المحلية في سقطرى صباح الإثنين، وطلب النجدة إثر تسرب مياه وحدد الإحداثيات على بعد 47 ميل من سواحل مديرية قلنسية بسقطرى، بالتزامن مع رياح شديدة وأمواج.

ولفت إلى أن محافظ سقطرى، رمزي محروس، وجه فورا بتحريك طرادات تابعة لقوات البحرية وثلاثة سفن للبحث عن السفينة، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر أن عمليات البحث المستمرة لم تتوصل حتى اللحظة إلى معرفة مصير السفينة ومن على متنها الذين يبلغ 20 شخصا بينهم ستة من طاقم السفينة.

وحتى الساعة 20.00 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات اليمنية بخصوص الأمر.

ويضطر أبناء محافظة سٌقطرى للسفر والتنقل إلى المحافظات اليمنية الأخرى عبر البحر بسفن صغيرة، نتيجة عدم انتظام رحلات الطيران أو توقفها وانعدامها أحيانا،ً إضافة إلى غلاء سعر تذكرة السفر مقارنة بدخل السكان المحدود، الأمر الذي فاقم معاناة السكان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، غرقت سفينة قبالة سواحل سقطرى تقل 60 راكباً، بعد تحركها من ميناء المكلا بحضرموت، وتوفي من ركابها 29 فيما تم إنقاذ 31.

وسقطرى؛ كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.