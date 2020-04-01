عاجل: اليمن تسجل عدد هو الأكثر من الإصابات بفيروس كورونا في 6 محافظات وتعلن عن حالات تعافي جديدة

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 3408

اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل حالات اصابة جديدة هي الأكثر منذ الاعلان عن اول حالة مؤكدة في العاشر من ابريل الماضي.

واكدت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس مساء الثلاثاء على حسابها الرسمي في تويتر ،تسجيل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 3 وفيات.

وجاءت كما يلي:

- (19) في عدن

- (2) في الضالع

- (9) في حضرموت بينها حالة وفاة

- (1) في أبين

- (5) في تعز بينها حالتي وفاة

- (1) في مأرب

كما اعلنت في تغريدة اخرى تسجيل 5 وفيات لحالات إصابة مسجلة سابقاً في محافظتي حضرموت ولحج كما يلي:

- (4) حالات وفاة لإصابات مسجلة سابقاً في حضرموت.

- حالة وفاة لإصابة مسجلة سابقاً في لحج.

واعلنت اللجنة عن حالات تعافي جديدة جاءت كما يلي :

(2) حالات تعافي في حضرموت

(2) حالات تعافي في تعز

ليرتفع عدد حالات التعافي التراكمية إلى (5) حالات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ العاشر من أبريل إلى (167) حالة بينها (28) حالة وفاة و(5) حالات تعافي.