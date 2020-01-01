الحكومة اليمنية تكاشف الجميع: لا نريد اقتلاع الحوثي وعلاقتنا بالامارات اهتزت ولن نتخلى عن صنعاء وسنعود الى عدن

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن الحكومة الشرعية لم تتخل عن العاصمة صنعاء أو تصرف النظر عنها ، وأن الحكومة ستعود الى العاصمة المؤقتة عدن في الوقت المناسب وان القيادات الحكومية لا تفكر او تخطط على العمل لتشكيل وايجاد عاصمة ثالثة للشرعية.

وقال وزير الخارجية في حوار مع قناة «بي بي سي» الاخبارية : هناك حل سياسي يجب أن يأتي ولكن بعهدنا بالحوثيين لا يمكن الوصول إلى حل سياسي إلاّ بالضغط العسكري عليهم.

وتحدث قائلا : «لا نريد أن نقتلع الحوثيين من اليمن ولكن يعودوا إلى مكون سياسي كفله الدستور، وكذلك الانتقالي».

* الامارات والشيك المفتوح

وعن الامارات قال الوزير الحضرمي : لا نريد مشاريع صغيرة في اليمن .. موضحاً أن هجوم الطيران الإماراتي على قوات الجيش في نقطة العلم على مشارف العاصمة المؤقتة عدن، أدى إلى اهتزاز الثقة فيها.

وأكد ان دور الإمارات في اليمن كان فاعلاً وساهمت في تحرير عدن وقدمت مساعدات سخية وساهمت في تحرير الحديدة قبل الذهاب إلى مفاوضات السويد، ولكن هذا ليس شيكاً مفتوحاً ليعملوا ما يريدوا في اليمن، حد تعبيره.

* الانتقالي لا يمثل الجنوب

وبشأن الوضع في الجنوب اوضح الحضرمي أن المجلس الانتقالي وقّع على مصفوفة تسليم الأسلحة وإعادة التموضع وتعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن مطلع العام الجاري بعد عرقلة الاتفاق، لكنه رفض تنفيذ ما وقع عليه.

ولفت إلى أن إعلان مايسمى الانتقالي – الإدارة الذاتية – غير مبرر، يؤكد على استمراره في تمرده المسلح الذي بدأه في أغسطس، ورفض اتفاق الرياض، وتهربه من عودة الحكومة إلى عدن.

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق، وما قام به الانتقالي من إعلان هو هروب للأمام، والحكومة ليست عاجزة عن الدخول عسكرياً، لكنها لا ترغب في سفك الدماء.

ونوه إلى أن المجلس الجنوبي لا يمثل كل الجنوبيين، وكانت القضية الجنوبية محوراً أساسياً في مؤتمر الحوار الوطني، وقد تهّور الانتقالي في إعلانه، وهذا لن يستمر.

*كورونا والحوثي

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن الحوثيين يسيّسون أزمة كورونا في اليمن ولا يريدون التبليغ عن الحالات في المناطق التي يسيطرون عليها حتى لا يلاموا رغم صدور تقارير متواترة عن وجود المرض.

ويعتقد الحضرمي بأنّ الأعداد المعلن عنها في اليمن فيما يتعلق بمرض كورونا لا تعكس الواقع وهي ليست الا "رأس الجبل الجليدي" حسب تعبيره.

وشدد الحضرمي على ضرورة أن تعلن السلطات في اليمن شرعية أو غير شرعية للعالم ولليمنيين في صنعاء وغيرها حقيقة الوضع حتى يأخذوا حذرهم.