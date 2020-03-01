سقطة جديدة للمدعو هاني بن بريك وفتوى صادره عنه تحل ماحرم الله

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقطة جديدة وقع فيها المدعو هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، بعد فتوى أصدرها، تحل سفك الدماء.. مدعيا انه من أهل الفتوى وعنده اجازات علمية بذلك.

وفي تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر كتب بن بريك : «أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم. والمقتول منهم إلى جهنم، والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد».

وأضاف : «أفتيت وأنا عالم بالفتيا وضوابطها بفضل الله 30 سنة طالب علم على كبار علماء الأمة وعندي الإجازات العلمية والإذن بالفتيا من كبار العلماء ولا أتفاخر ولكن أقول هذا إرغاما للإخونج كلاب أهل النار مفرخين داعش والقاعدة. وسأفتي ترامب وبوتين والعالم كله إنكم ضد البشرية ولاتمثلون الإسلام أبداً».

وهاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى بن بريك فيما سخر اخرون منه.

وتساءل بعض الناشطين ، ماذا لو كانت الفتوى صادرة من جهة اخرى وتحلل دماء ابناء الجنوب واليمنيين بشكل عام؟! ،منتقدين ما جاء في فتوى بن بريك، وقالوا انها تدعوا للفتنة وتحل ما حرم الله.