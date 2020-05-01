تعز تسجل أعلى حصيلة لضحايا كورونا في المحافظة منذ ظهور الفيروس تعز تسجل أعلى حصيلة لضحايا كورونا في المحافظة منذ ظهور الفيروس مكتب الصحة بمطار عدن يعتذر عن استقبال العالقين القادمين من الخارج ويكشف الأسباب أخر المستجدات من خط الموجهات في محافظة أبين اليوم ترامب يهدد بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية للأبد وإعادة النظر في عضوية واشنطن سقوط صاروخ على السفارة الأمريكية في بغداد أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين عاد الى أسرته بعد مرور 32 عاماً على اختطافه قائد بالجيش الليبي:تحرير قاعدة الوطية أثبت فشل ميليشيات حفتر السعودية تستدعي زعيم إنقلاب الجنوب عيدروس الزبيدي الي الرياض
أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين- الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا .
وقال الناطق باسم اللجنة الدكتور أحمد منصور، في بيان، إن "عدد الحالات التي تم فحصها مخبرياً 20 حالة وكانت النتيجة 10 حالات إيجابية و10 سالبة، لترتفع إجمالي الحالات المؤكدة بتعز إلى 15 حالة".
وأضاف، أن ثلاث حالات توفت منذ ظهور الفيروس بالمحافظة وحالتين تماثلت للشفاء وبقية الحالات تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.
وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة للحالات السابقة أكثر من 150 حالة ويتم المتابعة والرصد والتقصي من قبل فرق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة العامة والسكان.
وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر التي تسجلها تعز منذ الاعلان عن اول اصابة بالمحافظة.
يشار الى ان الاصابات العشر الاخيرة التي اعلنت عنها لجنة الطوارئ بتعز ، لم تعلن عنها لجنة الوطنية العليا للطوارئ التابعة لوازرة الصحة والتي نشرت اخر احصائية لها يوم الاثنين حيث قالت ان اجمالي الاصابات المؤكدة وصل الى130 اصابة بينها 20 حالة وفاة و حالة تعافي واحدة.