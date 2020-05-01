تعز تسجل أعلى حصيلة لضحايا كورونا في المحافظة منذ ظهور الفيروس

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تعز

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أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين- الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وقال الناطق باسم اللجنة الدكتور أحمد منصور، في بيان، إن "عدد الحالات التي تم فحصها مخبرياً 20 حالة وكانت النتيجة 10 حالات إيجابية و10 سالبة، لترتفع إجمالي الحالات المؤكدة بتعز إلى 15 حالة".

وأضاف، أن ثلاث حالات توفت منذ ظهور الفيروس بالمحافظة وحالتين تماثلت للشفاء وبقية الحالات تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.

وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة للحالات السابقة أكثر من 150 حالة ويتم المتابعة والرصد والتقصي من قبل فرق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة العامة والسكان.

وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر التي تسجلها تعز منذ الاعلان عن اول اصابة بالمحافظة.

يشار الى ان الاصابات العشر الاخيرة التي اعلنت عنها لجنة الطوارئ بتعز ، لم تعلن عنها لجنة الوطنية العليا للطوارئ التابعة لوازرة الصحة والتي نشرت اخر احصائية لها يوم الاثنين حيث قالت ان اجمالي الاصابات المؤكدة وصل الى130 اصابة بينها 20 حالة وفاة و حالة تعافي واحدة.