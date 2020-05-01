مكتب الصحة بمطار عدن يعتذر عن استقبال العالقين القادمين من الخارج ويكشف الأسباب

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتذر مكتب الصحة في مطار عدن الدولي عن استقبال العالقين القادمين من الخارج، مؤكدا ان المطار يفتقر لادوات الحماية والسلامة الشخصية وموظفيه دون مخصصات مالية منذ مدة.

وقال مدير مكتب الصحة في مطار عدن احمد سعيد المفلحي في بلاغ صحفي (وصل مأرب برس) وجهه الى وزير الصحة والسكان ولجنة الطوارئ :«نحنا طاقم مكتب الصحة بمطار عدن الدولى نفيدكم بعدم امكانية استقبال العالقين نظرا لعدم معرفتنا عن آليات العمل في إستقبال العالقين وعدم صرف اي مستحقات للعاملين الصحيين في المطار».

واضاف:«سمعنا عن ملايين الريالات لمواجهة الوباء ولم نرى شيء منها لا من الوزارة أو مكتب الصحة عدن».

واشار انه من الاول من فبراير الى 17 مارس2020 ، استقبل المطار المسافرين وبعد اغلاق المطار استمروا في العمل في إستقبال الطائرات العسكرية وطائرات المنظمات الدولية ..موضحا انه حتى الان لم توفر في المطار اي كاميرات حرارية ولا وسائل الوقاية الكافية لكل الجهات العاملة في المطار من البوابة حتى الطائرة في ظل امكانيات شحيحة.

وقال المفلحي انه وبناء على ماذكر اعلاه ونيابة عن زملائه في الطاقم الصحي لمطار عدن الدولى فانهم يعتذرون عن مباشرت العمل حتى توفر طلباتهم.

وكانت انباء تحدثت عن اجراءات حكومية لتسهيل عودة العالقين اليمنيين في الخارج الى بلدهم ، عبر مطار عدن.