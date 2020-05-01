أخر المستجدات من خط الموجهات في محافظة أبين اليوم

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر محلية في أبين انه سادت حالة من الهدوء في خطوط المواجهات بجبهة الشيخ سالم، والطرية بزنجبار، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر، أن جهود تهدئة بذلها التحالف اللعربي،ادت الى توقف للإطلاق النار بشكل شبه كامل في جميع المواقع العسكرية في محافظةأبين.

واشارت المصادر إلى أن تحركات سياسية يقوده التحالف العربي سيسفر خلال الساعات القادمة، عن لقاءات سياسية هامة بهدف إنها التوترآت في محافظة أبين. أبين