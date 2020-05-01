أخر المستجدات من خط الموجهات في محافظة أبين اليوم ترامب يهدد بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية للأبد وإعادة النظر في عضوية واشنطن سقوط صاروخ على السفارة الأمريكية في بغداد أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين عاد الى أسرته بعد مرور 32 عاماً على اختطافه قائد بالجيش الليبي:تحرير قاعدة الوطية أثبت فشل ميليشيات حفتر السعودية تستدعي زعيم إنقلاب الجنوب عيدروس الزبيدي الي الرياض اليمن يطالب بتحقيق دولي عاجل في الوباء المنتشر في مناطق مليشيات الوثي قيادات الإنتقالي تحتجز مرتبات الجيش الوطني وتمنع وصول الإمدادات الية قصف حوثي يستهدف طعام الجياع بمطاحن البحر الأحمر
قالت مصادر محلية في أبين انه سادت حالة من الهدوء في خطوط المواجهات بجبهة الشيخ سالم، والطرية بزنجبار، صباح اليوم الثلاثاء.
وأفادت المصادر، أن جهود تهدئة بذلها التحالف اللعربي،ادت الى توقف للإطلاق النار بشكل شبه كامل في جميع المواقع العسكرية في محافظةأبين.
واشارت المصادر إلى أن تحركات سياسية يقوده التحالف العربي سيسفر خلال الساعات القادمة، عن لقاءات سياسية هامة بهدف إنها التوترآت في محافظة أبين. أبين