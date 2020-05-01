سقوط صاروخ على السفارة الأمريكية في بغداد

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سقط صاروخ ليل الإثنين الثلاثاء في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الـ 28 من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكّلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

وفيما سمعت صافرات الإنذار بمحيط السفارة أوضح مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس أن "الصاروخ أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع ضحايا".

وقال بيان عسكري، اليوم الثلاثاء، إن صاروخاً سقط على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء من دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح. وأفاد البيان أن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي في شرق بغداد. وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكنّ الولايات المتحدة تتّهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.