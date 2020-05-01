أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عكاظ

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واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، لأعلى مستوى في شهرين.

ويأتي ذلك الارتفاع مدعوما باستئناف اقتصادات عالمية أنشطتها، بعد غلق استمر لأكثر من 45 يوما، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، الأسبوع الماضي، إن إشارات إيجابية ظهرت خلال مايو/ أيار الجاري، بشأن زيادة الطلب على الخام من جهة، وظهور أثر اتفاق خفض الإنتاج كان بدأ مطلع هذا الشهر، من جهة أخرى.

وبحلول الساعة (08:32 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.56 في المئة أو 55 سنتا إلى 35.36 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.40 في المئة أو 44 سنتا إلى 32.8 دولارا للبرميل.

يأمل منتجو النفط، إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، عن انخفاض ثان على التوالي في مخزونات الخام محليا عن الأسبوع الماضي، ما يعني تعافيا في الطلب داخل السوق الأمريكية، أكبر مستهلك للخام في العالم. (الأناضول)