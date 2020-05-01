سقوط صاروخ على السفارة الأمريكية في بغداد أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين عاد الى أسرته بعد مرور 32 عاماً على اختطافه قائد بالجيش الليبي:تحرير قاعدة الوطية أثبت فشل ميليشيات حفتر السعودية تستدعي زعيم إنقلاب الجنوب عيدروس الزبيدي الي الرياض اليمن يطالب بتحقيق دولي عاجل في الوباء المنتشر في مناطق مليشيات الوثي قيادات الإنتقالي تحتجز مرتبات الجيش الوطني وتمنع وصول الإمدادات الية قصف حوثي يستهدف طعام الجياع بمطاحن البحر الأحمر مسؤول كبير في محافظة الضالع يطلق مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ أبناء المحافظة من كورونا ضاحي خلفان يعلن تنبؤات فلكية كبيرة ... ومغردون يردون عليه: حرّر الإمارات أولا
التأم شمل الأسرة في مؤتمر صحفي للشرطة التقى أب وأم صينيان بابنهما الذي خطف في فندق في عام 1988 مرة أخرى، بعد مرور 32 عاما على الحادث. وكان الابن، ماو ين، قد خطف وهو في عمر سنتين، حينما توقف والده لإحضار بعض الماء له وهما في الطريق من الحضانة إلى البيت.
وبحث الوالدان في أنحاء البلاد عنه دون جدوى، ووزعت أمه أكثر من 100 ألف منشور في عملية البحث.
والتأم شمل الأسرة مرة أخرى في مؤتمر صحفي للشرطة الاثنين، وقال الابن الذي يبلغ حاليا 34 عاما، إنه يعتزم قضاء وقت مع والديه.
وقالت والدة ماو: "أريد أن أشكر عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ساعدونا".