اليمن يطالب بتحقيق دولي عاجل في الوباء المنتشر في مناطق مليشيات الوثي قيادات الإنتقالي تحتجز مرتبات الجيش الوطني وتمنع وصول الإمدادات الية قصف حوثي يستهدف طعام الجياع بمطاحن البحر الأحمر مسؤول كبير في محافظة الضالع يطلق مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ أبناء المحافظة من كورونا ضاحي خلفان يعلن تنبؤات فلكية كبيرة ... ومغردون يردون عليه: حرّر الإمارات أولا أول مسئول أمريكي رفيع يجري اختبار كورونا على الهواء وزارة داخلية السعودية تزيح الستار عن أكثر مناطق المملكة مخالفة لمنع التجول هواوي تطلق أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة أندية الإسبانية تعود لأنشطتها الجماعية
وجّه ناشطون يمنيون وعاملون في القطاع الصحي الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق أخرى، تهمة إلى الجماعة الانقلابية بـ«إنهاء حياة المرضى المصابين بفيروس (كورونا المستجد)ّ في مستشفيات العزل ودفنهم سراً مع إخطار عدد محدود من أهاليهم»، فيما أبدت الحكومة الشرعية مخاوف حقيقية من ذلك، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«تشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة حقيقة ما يحدث».
وأكدت مصادر في صنعاء تسجيل عدد من الحالات المصابة التي نقلت إلى مستشفيات العزل في صنعاء (مستشفى الكويت وزايد) ومستشفى جبلة في محافظة إب (170 كلم لكن أصحابها - بحسب المصادر - خرجوا جثثاً هامدة بعد يوم واحد فقط من دخولهم العزل الطبي.
ويتداول السكان وبعض العاملين الصحيين في صنعاء تسريبات عن توجيه قادة الميليشيات الحوثية للطواقم الطبية باستخدام ما تسمى طريقة «الموت الرحيم».
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين «مروعة».
وأضاف: «هناك حديث أن كل من دخل هذا المستشفى لا يخرج على قيد الحياة، وتدفن الجثة بدون علم أهله أو ذويه، ولا يسمح لهم بالمشاركة في مراسم الدفن». ...المزيد