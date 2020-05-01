قيادات الإنتقالي تحتجز مرتبات الجيش الوطني وتمنع وصول الإمدادات الية

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر وزير الاعلام معمر الارياني من تبعات أقدام عدد من قيادات المجلس الانتقالي بحجز مرتبات الجيش الوطني المرابطين في عدد من جبهات القتال.

واوضح وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، بان المجلس الانتقالي يواصل إعاقة وعرقلة وصول الإمدادات الغذائية واللوجستية لوحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في عدد من جبهات القتال في مواجهة مرتزقة ايران(المليشيا الحوثية)..مشيراً الى ان القيادات الأمنية للإنتقالي المكلفة بمهام الحماية قامت باحتجاز ونهب مرتبات ضباط وافراد الجيش الوطني. ‏

وأشار الارياني إلى ان هذه الممارسات عمل عدائي يستهدف الأضرار بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وطعنة غادرة في ظهر ابطال الجيش والمقاومة المرابطين في جبهات التصدي للمشروع الايراني..لافتاً الى أن مايقدمه المجلس الانتقالي من خدمات للمليشيا الحوثية يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الطرفين.