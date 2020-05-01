مسؤول كبير في محافظة الضالع يطلق مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ أبناء المحافظة من كورونا ضاحي خلفان يعلن تنبؤات فلكية كبيرة ... ومغردون يردون عليه: حرّر الإمارات أولا أول مسئول أمريكي رفيع يجري اختبار كورونا على الهواء وزارة داخلية السعودية تزيح الستار عن أكثر مناطق المملكة مخالفة لمنع التجول هواوي تطلق أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة أندية الإسبانية تعود لأنشطتها الجماعية مفتي السعودية يعلن فتوى جديدة بخصوص صلاة عيد الفطر القادم مقتل شابة لبنانية بإطلاق نار في بريطانيا الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب
اطلق اليوم وكيل أول محافظة الضالع مديرعام مكتب التخطيط والتعاون الدولي مناشدة عاجلة لجميع المنظمات الدوليه والإنسانية لتقديم الدعم والمساعدة من أجل تفادي فيروس كورونا الذي كاد يفتك بأبناءالضالع.
وبحسب ماجاءفي المذكره الموجهه من العفيف للمنظمات فإن محافظة الضالع تعاني من انتشار فيروس كورونا ولاتوجد لديهم أي إمكانيات لمواجهه انتشار الفيروس.
وأضاف في المذكرة التى حصل" مأرب برس "على نسخة منها أننا ناشد كل المنظمات بتقديم الدعم والمساعدة في الجانب الصحي وجميع الجوانب الأخرى من أجل تفادي انتشار هذا الوباء القاتل وحماية ابناء المحافظة من خطر الموت الذي يسببه هذا الفيروس.
الجديربالذكر أن محافظة الضالع تعاني من انتشار فيروس كورونا حيث أعلنت الجنة الوطنية العلياء لمواجهة فيروس كورونا في وقت سابق تسجيل عدد من حالات الإصابة بالفيروس في الضالع وسط ظروف وأوضاع صحيه صعبه للغايه وتفتقد المحافظة للأجهزه والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس القاتل.