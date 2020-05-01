ضاحي خلفان يعلن تنبؤات فلكية كبيرة ... ومغردون يردون عليه: حرّر الإمارات أولا

الثلاثاء 19 مايو 2020 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعرّض ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، لموجة من السخرية بعدما “تنبأ” بتحرير فلسطين بعد 200 عام على يد مواطن خليجي، حيث دعاه بعض النشطاء إلى الالتفات أولا لتحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران.

ودوّن خلفان على حسابه في موقع تويتر: “تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عام على يد خليجي أمه فلسطينية”.

وأثارت تدوينة خلفان موجة من السخرية، حيث خاطبه أحد النشطاء بقوله: “حرر جزرك من إيران وحرر نفسك من العبودية، وبعدها يصير خير”.

وأضاف ناشط يُدعى محمد جهاد الحسيني: “حرر الإمارات من الأمريكان وحرر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وبعدين تمسخر على أهل الرباط والمقاومة”.

وخاطب ناشط يُدعى فائز أحمد، خلفان بقوله: “ترونه بعيدا ونراه قريبا. غرتكم أموالكم وقصوركم ومراقصكم. لم يبقَ ما يشير إلى عروبتكم غير أسمائكم الزائفة. تعملون لصالح أعداء الأمة، لكن الله وشرفاء الأمة لكم بالمرصاد”.

ودوّن مستخدم آخر يُدعى حامد الهجري: “الذين سيُحرِّرون فلسطين هم جيشٌ مُسلمٌ من كل الأطياف والأعراق لا يُقاتلون من أجل رواتب ولا قوْميات ولا حدود، وإنما يجاهدون لتكون كلمةُ الله هي العُليا وكلمةُ الذين كفروا السُّفلى”.

وكان خلفان تعرض قبل أيام لموجة من الانتقادات بعدما هاجم اليمنيين وشكّك بتاريخ بلادهم، حيث دعاه البعض لقراءة تاريخه جيدا قبل أن يكشف جهله بتاريخ المنطقة عموما.