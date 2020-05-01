أول مسئول أمريكي رفيع يجري اختبار كورونا على الهواء

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في خطوة تهدف للمبادرة وطمأنت الناس أجرى حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في نقل مباشر على شاشة التلفزيون وأمام مرأى الناس لإظهار كيفية إتمام الاختبار بسرعة وسهولة ولتحفيز الناس على القيام بذلك.
كومو وجه رسالته إلى الناس عبر شبكة السي ان ان في مؤتمره الصحفي ليقول لهم “لا يوجد شيء في هذا الاختبار من شأنه إرهاب وإخافة الناس وأن هذا الاختبار سهل وسريع”.
ولم يكن هذا الاختبار الأول لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إذ أنه أجرى العديد من الفحوصات في السابق إلا أن هذه المرة هي الأولى التي يجري فيها الاختبار أمام الناس .
وهدفت هذه المبادرة للفت الناس إلى أن الاختبار مهم ليس فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض وإنما أيضاً للأشخاص العائدين للعمل والعاملين في المجال الطبي والتمريض والذين تواصلوا مع أشخاص مصابين بالفيروس.