وزارة داخلية السعودية تزيح الستار عن أكثر مناطق المملكة مخالفة لمنع التجول هواوي تطلق أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة أندية الإسبانية تعود لأنشطتها الجماعية مفتي السعودية يعلن فتوى جديدة بخصوص صلاة عيد الفطر القادم مقتل شابة لبنانية بإطلاق نار في بريطانيا الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب تركيا تقلب الموازين في ليبا .. وحفتر يتهاوى .. شاهد بالصور أسلحة مخيفة وقعت غنائم بيد القوات الحكومية شاهد: الحصة الأخيرة للإعلامي الساخر محمد الربع رد يباغت مليشيات الحوثي شرق صنعاء .. سقوط مواقع استراتيجية في نهم ومقتل نحو 20 عنصرا
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الاثنين، أن منطقة الرياض هي الأعلى تسجيلا لمخالفات منع التجول في المملكة، بنسبة 52%.
وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: "مؤشر المخالفات انخفض بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثناء الرياض".
وأضاف "منطقة الرياض تشهد ارتفاعا في مؤشر المخالفات منذ اليوم الـ10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%".
وأشار الشلهوب إلى أن الجهات الأمنية تنفذ حوالي 600 جولة ميدانية على أماكن التجمعات، و26 ألف جولة ميدانية على المنشآت التي سمح لها بالعمل.