وزارة داخلية السعودية تزيح الستار عن أكثر مناطق المملكة مخالفة لمنع التجول هواوي تطلق أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة أندية الإسبانية تعود لأنشطتها الجماعية مفتي السعودية يعلن فتوى جديدة بخصوص صلاة عيد الفطر القادم مقتل شابة لبنانية بإطلاق نار في بريطانيا الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب تركيا تقلب الموازين في ليبا .. وحفتر يتهاوى .. شاهد بالصور أسلحة مخيفة وقعت غنائم بيد القوات الحكومية شاهد: الحصة الأخيرة للإعلامي الساخر محمد الربع رد يباغت مليشيات الحوثي شرق صنعاء .. سقوط مواقع استراتيجية في نهم ومقتل نحو 20 عنصرا
هزت حادثة انتحار عاشقين في منطقة جبل الحبيب في إقليم تطوان، الشارع المغربي، خاصة بعد أن كشف الطب الشرعي عن مفاجأة بخصوص الفتاة.
وتم العثور على جثتي الشاب والفتاة معلقتين في جذع شجرة، واستبعدت نتائج تقرير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية وراء مقتلهما، بحسب صحيفة "الصباح" المحلية.
وأثبت التقرير وجود آثار حبل وزرقة حول رقبتهما، ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا، وليس لها علاقة بأي عمل إجرامي محتمل.
قصة مأساوية تهز المغرب.. عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاةصورة من موقع الحادث
كما أكد التقرير أنه لم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو تعذيب محتمل، مشيرا إلى أن الفتاة لم يتم اغتصابها، وكاملة العذرية، عكس ما تم الترويج له بالمنطقة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب المنتحر، 18 سنة، كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، 14 سنة، وكانا يرغبان في تطويرها إلى زواج، إلا أن والدها وقف في وجه رغبتهما ورفض رفضا قاطعا فكرة الزواج، ما دفعهما إلى الاختلاء وسط غابة محادية، ليضعا حدا لحياتهما شنقا بطريقة درامية خلفت شعورا بالحزن والأسى لدى أسرتيهما وجميع سكان المنطقة.