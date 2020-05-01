مقتل شابة لبنانية بإطلاق نار في بريطانيا

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قتلت شابة مسلمة محجبة، الأحد، بإطلاق نار في بريطانيا، في حين أعلنت الشرطة إجراء تحقيقات بالحادثة لمعرفة ملابساتها ودوافعها.

وذكر النشطاء أن الشابة تدعى "آية هاشم" يعتقد بانها لبنانية، وتبلغ من العمر 19 عاما، وتعرضت لإطلاق نار من سيارة مسرعة أثناء ذهابها إلى محل بقالة في منطقة بلاكبيرن شمال بريطانيا.

بدورها نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، عن شهود عيان على الحادثة قولهم إن آية قتلت عرضا عندما كانت تعبر من جانب محل لغسل السيارات.

وبحسب الصحيفة فقد أوضح شهود العيان بأن نزاعا نشب، على الأرجح، بين الشخص الذي كان في سيارة تويوتا خضراء اللون وشخص آخر في محل غسل السيارات، وحين أطلق النار، تزامن ذلك مع عبور الشابة آية هاشم، التي سقطت أرضا، ثم توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى، لاحقا.

وأطلق نشطاء هاشتاغا "RIPAYA#" للتعبير عن تضامنهم مع الشابة، واستنكارا للجريمة المروعة، فيما دعا آخرون إلى جمع تبرعات لبناء مسجد في بريطانيا، يحمل اسم الضحية.

وذكر موقع "ميرور" تفاصيل عن الشابة آية هاشم، موضحا أنها انتقلت مع عائلتها من لبنان للعيش ببريطانيا، وهي طالبة حقوق بجامعة سالفورد، ومنذ نيسان/أبريل 2014 تعمل في جمعية للأطفال.

ونقل الموقع حالة الحزن التي اعترت أصدقاء الشابة هاشم وتجمع اللاجئين في منطقتها، وقالوا إنها "كانت ناشطة في عدد من الجمعيات الخيرية، وفازت بجوائز خلال عملها التطوعي ودراساتها، وكانت تسعى لتحقيق حلمها بمهنة في القانون الدولي".

وكانت مواقع بريطانية، قد ذكرت أن الشرطة بولاية لانكشاير فتحت تحقيقا بجريمة القتل التي أودت بحياة الشابة البالغة من العمر 19 عاما من سكان بلاكبيرن، دون التطرق لتفاصيل حول هويتها، ولا يعرف إن كانت جريمة كراهية أم لا.

وأفادت بأنه تم استدعاء الشرطة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بريطانيا، إلى شارع كينغ ستريت، عقب سماع طلقات نارية في المنطقة والعثور على الشابة مصابة بجراح خطيرة، ونقلت إلى المستشفى لتفارق الحياة بعدها بقليل.

وأوضحت المواقع أن إطلاق النار تم من سيارة "تويوتا" خضراء اللون شوهدت وهي تغادر المكان.

ووجهت الشرطة مناشدة للسكان المحليين للمساعدة في الإدلاء بمعلومات تقود لاستكمال التحقيقات للعثور على الجناة.

ونقلت المواقع البريطانية عن كبير المحققين جوناثان هولمز، من فريق التحقيق بالجريمة قوله:"هذا قتل صادم حقا، قد سلب امرأة شابة من حياتها".