الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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نصف راتب اعلن الحوثيون ،يوم الاثنين صرفه لموظفي الدولة، الذين تسبب انقلاب الحوثي في قطع مرتباتهم منذ سنوات.

وأعلنت ما تسمى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد عن صرف نصف الراتب لموظفي الدولة عبر مكاتبه بأمانة العاصمة والمحافظات.

وقال مدير الهيئة، محمد علي مرغم ،أن مكاتب البريد في المحافظات، ستصرف نصف راتب الموظفين من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبعض الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستبدأ صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية من يوم غدٍ، وكذا صرف مرتبات متقاعدي وزارتي الدفاع والداخلية.. مبيناً أن مكاتب البريد تعمل على فترتين صباحية ومسائية ابتداءً الـ11 والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساءً والفترة المسائية من الثامنة والنصف مساءً حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

ونهب الحوثيون ايرادات الدولة واستولوا عليها ، لكنهم في المقابل لم يصرفوا مرتبات الموظفين الذين تدهورت اوضاعهم المعيشية بشكل كبير واضطر الكثير منهم لمزاولة اعمال اخرى بدلا عن وظائفم سعيا لتوفير لقمة العيش لهم ولاسرهم.