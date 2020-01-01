رد يباغت مليشيات الحوثي شرق صنعاء .. سقوط مواقع استراتيجية في نهم ومقتل نحو 20 عنصرا

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، يوم الاثنين، من تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي صنعاء، رداً على اعتداءات مليشيات الحوثي الانقلابية وقصفها منازل المواطنين في المناطق السكنية غرب مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً نوعياً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم.

وأشار المصدر إلى أن المواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني، اليوم، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثة ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب مارب، مخلفة ضحايا من المدنيين وآخرهم الشهيدة فاطمة الأجدعي.