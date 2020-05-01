100 دولة تفاجئ الصين بقرار صادم وتتوحد ضدها بسبب كورونا وبكين ترد

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد الاتهامات المتكررة من جانب أمريكا ودول أخرى، بمسؤولية الصين عن تفشي فيروس كورونا، والتي وصلت إلى حد اتهامها بتصنيعه داخل مختبر بمدينة ووهان، دعت قرابة 100 دولة، إلى إجراء تحقيق مستقل في أزمة الفيروس، لا سيما المعالجة الصينية الأولية للوباء التي تعرضت لانتقادات عديدة.

ووفقاً لـ”سي إن إن” الأمريكية، صاغ القرار الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت أستراليا إلى اقتراحه.

وقوبل الأمر برد فعل غاضب من قبل بكين، التي اتهمت أستراليا بالإقدام على خطوة “غير مسؤولة للغاية”، يمكن أن تشوش على التعاون الدولي في مكافحة الوباء الذي يقترب عدد إصاباته حول العالم من 5 ملايين.