عاجل:اصابات جديدة بكورونا في اليمن والحصيلة ترتفع

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن مساء الاثنين، تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.

ونشرت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر ،مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

واعلنت تسجيل حالتي إصابة مؤكدة في محافظة شبوة، ما يرفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية المؤكدة في (9) محافظات منذ العاشر من أبريل إلى (130) حالة، بينها (20) حالة وفاة.