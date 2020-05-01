الصحة اليمنية تنشر أرقام التواصل للإبلاغ عن أي حالات اشتباه بكورونا

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية ،يوم الاثنين، عن أرقام الطوارئ الخاصة بالاستفسار والإبلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

واهابت الوزارة في بيان صادر عنها، بالجميع التواصل على الارقام التالية :02/358260 - 02/354913 - 02/354915 - 02/354914 - 02/358259، والابلاغ عن اي حالات اشتباه باي من الاوبئة وفيروس كورونا .

وقالت إن تخصيص هذه الأرقام يهدف الى توحيد التواصل مع الوزارة.

واشار البيان الى ان هذه الارقام هي الوحيدة الخاصة بالطوارئ..داعياً الى عدم التواصل مع أي ارقام أخرى.