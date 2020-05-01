طائرة تصل صنعاء ومصدر يكشف عن حمولتها

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وصلت طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، حيث تحمل 27 طنا من المساعدات الطبية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مسؤول في مطار صنعاء القول إن طائرة تابعة لأطباء بلا حدود وصلت إلى المطار تحمل 27 طنا من المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجات دعما للقطاع الصحي في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات، ضمن الإجراءات التي تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن التي تعاني ضعفا هائلا بالقطاع الصحي.
ويوم أمس أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل ست حالات إصابة بالفيروس، بينها حالتا وفاة.
وقالت اللجنة في تغريدة لها على تويتر، إن الحالات سُجلت في محافظة حضرموت، ما يرفع عدد الحالات المؤكدة في المحافظات التسع الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مئةٍ وثمانٍ وعشرين حالة، بينها عشرون حالة وفاة.
ووفق اللجنة، فإن الحالات المُعلن عنها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي غيرُ مشمولة، نظراً لعجزها في التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات.